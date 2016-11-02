«Манчестер Юнайтед» не собирается продавать Мхитаряна в январе

«Манчестер Юнайтед» не готов расстаться с полузащитником команды Генрихом Мхитаряном в зимнее трансферное окно. Футболист сборной Армении неудачно стартовал в своем первом сезоне в АПЛ. Ранее главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью отметил, что не ставит Мхитаряна в основной состав, так как не знает схему с четырьмя фланговыми атакующими полузащитниками.

В текущем сезоне футболист провел в чемпионате Англии четыре матча, в которых результативными действиями не отличился.