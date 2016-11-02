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    «Манчестер Юнайтед» не собирается продавать Мхитаряна в январе

    «Манчестер Юнайтед» не готов расстаться с полузащитником команды Генрихом Мхитаряном в зимнее трансферное окно. Футболист сборной Армении неудачно стартовал в своем первом сезоне в АПЛ. Ранее главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью отметил, что не ставит Мхитаряна в основной состав, так как не знает схему с четырьмя фланговыми атакующими полузащитниками.

    В текущем сезоне футболист провел в чемпионате Англии четыре матча, в которых результативными действиями не отличился.

    Источник: The Sun

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    02.11.2016 13:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +110

      Baich 3 ноября 2016, 08:47

      правильно, парню надо привыкнуть!

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