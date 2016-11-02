Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Коке: «Ростов» был сложным соперником для «Атлетико»

    Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке уверен, что «Ростов» – достойный участник Лиги чемпионов. Такое заявление футболист сделал после домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов, в котором «матрасники» обыграли ростовчан со счетом 2:1.

    «Если «Ростов» играет в Лиге чемпионов, значит, есть за что. Ростовчане были сложным соперником для «Атлетико» в этих двух матчах. В текущем сезоне у «Атлетико» больше вариантов игры в атаке. В прошлом сезоне их также было немало, но сейчас у нас их больше», – сказал он.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2016 08:44
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11