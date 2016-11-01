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    Симеоне: «Атлетико» предстоит серьезная встреча с «Ростовом»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отметил важность предстоящего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ростова».

    «Никогда нельзя заранее ничего определять и делать прогнозы на исход. В то же время, мне никогда не мешает, когда кто-то отзывается об «Атлетико» хорошо, записывает в фавориты. Играем с серьезной и компактной командой, мы выиграли всего со счетом 1:0 в первом матче, так что встреча предстоит серьезная, нужно решать задачи выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

    Торрес сыграет завтра. Он очень работоспособный футболист. Чем выше к нему требования, тем лучше он выступает. Это один из немногих футболистов, которому приходилось сталкиваться с самыми серьезными задачами», – сказал Симеоне.

    Источник: Р-Спорт

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    01.11.2016 00:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 1 ноября 2016, 22:40

      Ростову удачной и достойной игры!

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      Рейтинг: +2161

      Алекc 1 ноября 2016, 21:21

      удачи Ростову, она понадобится еще как!

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