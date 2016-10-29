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    Анчелотти: «РБ Лейпциг» — это основной конкурент «Баварии»

    Наставник «Баварии» Карло Анчелотти расхвалил новичка Бундеслиги «РБ Лейпциг», который, по словам итальянца, демонстрирует отличную игру.

    «РБ Лейпциг» демонстрирует на поле отличную игровую дисциплину и интенсивность. Они достойны того места в турнирной таблице, которое занимают. В данный момент «РБ Лейпциг» — это основной конкурент «Баварии», – сказал итальянский наставник.

    Напомним, что после восьми туров чемпионата Германии «РБ Лейпциг» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Баварии» на два очка.

    Источник: Bild

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    29.10.2016 07:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 31 октября 2016, 04:27

      с детсва за РБ Лейпциг))))

      0
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      Рейтинг: +21

      Romal'imperatore 29 октября 2016, 09:23

      Мдя, дожили)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +127

      Oblommoff 29 октября 2016, 09:15

      А как же Боруссия? Состав у дортмундцев сильнее

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor > Oblommoff 29 октября 2016, 12:48

      но тем не менее во втором туре лейпциг выиграл Бд 1-0

      0
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