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    Моуринью: «Руни – мой капитан, он никуда не уходит»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью опроверг информацию о том, что он готов отпустить Уэйна Руни в другой клуб за игровой практикой.

    «Это неправда. Я не знаю, до скольких лет он может играть, но сейчас ему 31, так что еще может. Я знаю, что это футболист топ-уровня.

    Я не могу проделывать такие умственные упражнения, гадая, каким он будет в 32, 33, 34, 35 лет. Не могу ничего сказать.

    Зато могу сказать, что это очень хороший футболист и он никуда не уходит. Он мой капитан, капитан команды. И он ведет себя соответственно», – сказал Моуринью.

    Источник: talkSPORT

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    29.10.2016 01:00
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +367

      gigs84 29 октября 2016, 19:22

      Так держать, Жозе! Руни - это наш символ и должен ещё рекорд побить.

      0
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 29 октября 2016, 15:17

      у Маура 7 пятниц на неделе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      T 72 29 октября 2016, 10:49

      Что-то он слишком подобрел,неспроста видимо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 29 октября 2016, 09:44

      но будет сидеть в запасе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 29 октября 2016, 09:25

      Голубятней попахивает.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 29 октября 2016, 08:32

      он мой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 29 октября 2016, 07:50

      да оба уже не топ уровня!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 29 октября 2016, 05:14

      Засс...ал Маурик, что за такие слова люлей получит, на попятую пошел....))

      -1
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 29 октября 2016, 05:10

      скорее маур уйдёт,чем руни

      -1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 29 октября 2016, 05:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да Руни умрёт в МЮ прям на поле! Куда он нафиг уйдёт? Сколько он уже собирался, затем в паб сходит с кем нибудь из руководства пивка жахнет, зарплату утвердит и опять на поле соперникам выносить и моск, и опять моск. Руни, как и Тотти - люди одного клуба, одного флага, одного герба. Если он и уйдёт, то куда нибудь либо в США, либо в Китай, либо в третью лигу, как обычно и делают настоящие английские футболисты - джентльмены. Для них любой соперник в Премьер-лиге - это враг.

      -4
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      Рейтинг: +43

      MU777 > woyser 29 октября 2016, 14:47

      Вас не смущает, что Руни в МЮ из Эвертона пришел в свое время?

      0
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