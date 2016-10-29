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    Каннаваро: «Хоть Роналду и не забивал в последних матчах, нужно помнить, что он сделал в этом году»

    Бывший игрок «Реала» Фабио Каннаваро считает, что нападающий мадридцев Криштиану Роналду должен получить «Золотой мяч» по итогам нынешнего года.

    «Криштиану Роналду заслуживает «Золотой мяч», несомненно. Даже если он и не забивал в последних нескольких матчах, мы не должны забывать, что он сделал в этом году.

    Карло Анчелотти говорил, что иметь Роналду в составе – это все равно что начинать матч с форой в один гол», – приводит слова Каннаваро beIN Sports.

    В нынешнем сезоне Роналду забил пять голов во всех турнирах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2016 00:30
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 29 октября 2016, 19:12

      голы к нему придут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1640

      Psih86 29 октября 2016, 07:27

      Хоть Роналду и не забивал уже целый год,нужно помнить сколько он забил в предыдущих годах!!!

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