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    Энрике: «Многие завидуют Гвардиоле, потому что он постоянно побеждает»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике выразил слова поддержки в адрес наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который не выигрывает на протяжении уже шести матчей.

    «Успокоить критиков Гвардиолы очень легко, так как нет сомнений в том, что он обязательно начнет побеждать вновь. Не беспокойтесь, он не останется без титулов в этом году. Хосеп покажет тот уровень игры, который был у «Сити» в начале сезона.

    Критики всегда появляются, ведь нет ничего хуже, чем смотреть за тем, как кто-то постоянно побеждает. Это заставляет многих завидовать. Уверен, Гвардиола продолжит выигрывать», – сказал Энрике.

    Источник: AS

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    28.10.2016 18:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 28 октября 2016, 20:46

      Пеп лучший... как до него и до дель боски многим как раком до Китая... а по успехам без звезд команду создать до симеоне и клоппа раком до Китая

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 28 октября 2016, 18:13

      это слова утешения...

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