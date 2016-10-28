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    Траоре: «У ЦСКА достаточно шансов пробиться в плей-офф Лиги чемпионов»

    Нападающий ЦСКА Ласина Траоре отметил важность противостояния в Лиге чемпионов против «Монако» не только для себя лично, но и для всей команды. Напомним, что права на ивуарийца принадлежат именно «Монако».

    – Матч с «Монако» для вас был особенным?

    – Не только для меня лично, но и для клуба. Это была важная игра для турнирного расклада в группе. Мне же очень хотелось показать клубу, с которым связан контрактом, на что я способен. Забитый гол порадовал, но я был бы по-настоящему счастлив, если бы он принес ЦСКА три очка.

    – Слуцкий советовался с вами, изучая игру «Монако»?

    – Да. Хотя он и без меня все прекрасно знал в деталях. Я даже удивился, насколько полно он разобрал соперника. Когда после теоретического занятия, на котором нам продемонстрировали видеонарезку, тренер задал мне несколько вопросов, прямо сказал, что мне даже нечего добавить.

    – Статистика свидетельствует, что, став тогда автором гола, вы оказались лидером по числу потерь мяча во всей Лиге чемпионов. В чем причина?

    – Каждый матч – отдельная история. А в Лиге чемпионов простых игр быть не может. Но мы ничего еще не потеряли. Впереди три встречи.

    – Теперь надо обязательно победить в Монако?

    – Не только. Нельзя проигрывать. В целом у нас достаточно шансов, чтобы пробиться в плей-офф.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.10.2016 10:08
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 2 ноября 2016, 02:07

      ща конечно заминусят но я знаю как ЦСКА не пропускать))

      0
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      Рейтинг: +4927

      neveldomha 1 ноября 2016, 10:21

      В лигу европы бы попасть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 ноября 2016, 00:05

      Ахахахах!

      0
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 30 октября 2016, 18:09

      с такой игрой как против спартачей ловить нечего в лучшем случае 0-2

      0
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      Рейтинг: +48

      EastJuice 30 октября 2016, 16:23

      шансов нет

      0
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 28 октября 2016, 13:10

      Забивать вначале научись и мяч принимать, а уже потом про победы трынди. Деревяшка одним словом.

      3
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 28 октября 2016, 12:35

      Шансы хорошие, только вот ты их не используешь. Чудом забил Монако, не знал , что с мячом делать, блин.

      -1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 28 октября 2016, 12:27

      Ежели бы вместо этого дерева у ЦСКА был нап. могли бы и пробиться...

      2
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      Рейтинг: +94

      Виталич 28 октября 2016, 12:13

      а чо..язык без костей..молоти да молоти ..бобосы капают..хотя толку от него никакого..

      2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 28 октября 2016, 11:02

      В общем разумно. Не придерешься. Де юре то у всех шансы есть и в большинстве групп, кроме может Лудогорца. А вот де факто вряд ли. Третье место уже хорошо, но надо выгрызать у Монако, так как есть все шансы и сейчас, что за 3 место именно с ними будет борьба. И до разбирались и до смотрелись коли Монако снова на последних минут отскочил. Теперь на выезде безальтернативно Лёня будет до конца держать команду в тонусе, если они не хотят любимое 4 место в группе.

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос > alexis02lion 28 октября 2016, 11:27

      особенно у лени в тонусе Лысина Траоре деревяшка млять еханая!

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