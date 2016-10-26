Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лам мог стать игроком «Манчестер Юнайтед»

    Помощник наставника «Баварии» Карло Анчелотти Херман Герланд рассказал журналистам о том, что защитник команды Филипп Лам в свое время мог стать игроком «Манчестер Юнайтед».

    «Лам – футболист, который демонстрирует наибольшую стабильность на поле. Этот человек показывает невероятно высокий уровень игры. Алекс Фергюсон хотел пригласить его в «Манчестер Юнайтед», – сказал Герланд.

    Напомним, что Филипп Лам является многолетним лидером и капитаном «Баварии». После завершения карьеры футболиста он планирует работать в структуре клуба.

    Источник: Sport1.de

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.10.2016 09:53
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 26 октября 2016, 10:31

      Филипп Ламм - наша гордость! И он наш до конца карьеры!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11