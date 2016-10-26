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    Руни намерен побить рекорд Чарльтона, после чего покинет «МЮ»

    Нападающий Уэйн Руни не собирается покидать «Манчестер Юнайтед», пока не побьет рекорд легендарного Бобби Чарльтона. Напомним, что Чарльтон забил в составе «красных дьяволов» 249 голов, и именно он является лучшим бомбардиром в истории клуба.

    Для того чтобы побить рекорд легенды, нынешнему капитану «МЮ» осталось забить четыре гола.

    Напомним, что 31-летний форвард потерял место в стартовом составе «МЮ», после чего появились слухи о его возможном уходе из клуба. В последний раз он забивал мяч в ворота соперников 14 августа.

    Источник: The Sun

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    26.10.2016 06:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +27

      ROONEY_1988 26 октября 2016, 13:18

      стренер виноват надо дать играть 10 номеру «красных дьяволов»

      0
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      Рейтинг: +320

      T 72 26 октября 2016, 10:19

      Теперь проще дать ему забить и отпустить,чтоб не мариновать на скамейке и воду не мутить

      0
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      Рейтинг: 0

      Андрей Владимирович 26 октября 2016, 10:18

      в питер его в место дзюбы

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 26 октября 2016, 08:20

      выходил бы в старте каждый матч, уже побил бы)

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 26 октября 2016, 07:04

      Если не побьет рекорд, можно побить Чарльтона.

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