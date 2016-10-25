Руни может покинуть «Манчестер Юнайтед» зимой

Везде, куда приходит этот "великий" тренер, после его ухода остается пепелище, которое затем облагораживают гораздо более талантливые люди. Слава богу, что его в Роме или в Барселоне не было, а то тогда не было бы легенд Тотти и Месси. Это - НЕЛЮДЬ.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
Сообщается, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью не видит Руни в качестве игрока основного состава и не намерен препятствовать уходу футболиста, если тот пожелает покинуть клуб.
Ранее появлялась информация, что Моуринью также намерен расстаться с Депаем, Швайнштайгером, Шнейдерлином и Дармианом.