Руни может покинуть «Манчестер Юнайтед» зимой

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью не видит Руни в качестве игрока основного состава и не намерен препятствовать уходу футболиста, если тот пожелает покинуть клуб.

Ранее появлялась информация, что Моуринью также намерен расстаться с Депаем, Швайнштайгером, Шнейдерлином и Дармианом.