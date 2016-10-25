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    Руни может покинуть «Манчестер Юнайтед» зимой

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

    Сообщается, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью не видит Руни в качестве игрока основного состава и не намерен препятствовать уходу футболиста, если тот пожелает покинуть клуб.

    Ранее появлялась информация, что Моуринью также намерен расстаться с Депаем, Швайнштайгером, Шнейдерлином и Дармианом.

    Источник: ESPN

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    25.10.2016 22:31
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1113

      edw7777 26 октября 2016, 18:09

      Везде, куда приходит этот "великий" тренер, после его ухода остается пепелище, которое затем облагораживают гораздо более талантливые люди. Слава богу, что его в Роме или в Барселоне не было, а то тогда не было бы легенд Тотти и Месси. Это - НЕЛЮДЬ.

      1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 26 октября 2016, 06:27

      Да ну в чем Руни спекся, слился и так далее? Он все еще топ игрок. А если команда не играет, то он один не может колотить голы. Атака начинается от обороны, если что... Если правильно наладить командную игру, уверен, что он начнет забивать. Кто-то пишет про зп, типа уменьшить затраты клуба? Да чепуха какая, в таких клубах, как МЮ - это копейки.

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 26 октября 2016, 05:25

      Остальные по ходу под схему не подходят. Самый интересный это Дармиан, так что его точно надо топовым соперникам по АПЛ отхватить. Шнайдерлин может и обратно вернуться. Швайни не понятно кому нужен сейчас.

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 26 октября 2016, 05:24

      Депай и правда не оправдал. Тем более при наличии Ибры и уровне Рэшфорда он и не нужен. А тут же ещё и Марсеяль есть.

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 26 октября 2016, 05:23

      Жаль. Но и правда уже не тот уровень. Может обратно в Эвертон. Там фанаты поймут. Он по сути легенда и символ обоих клубов. Если Моур не верит, то нет смысла оставаться и сидеть на скамейке.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 октября 2016, 02:48

      Продажа Руни отличный ход, мало того что могут неплохие деньги поднять, в районе 30-40 лямов, на которые можно купить 2 перспективных игроков, да и с зп освободится 15 лямов фунтов в год...

      -1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 26 октября 2016, 00:18

      Тактичный намёк китайцам...

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 26 октября 2016, 00:12

      А в конце сезона и жозе уйдет

      2
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 26 октября 2016, 00:12

      а что? много шансов что маур сам до лета задержится? с такими результатами он и до boxing day не доживет..

      2
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 26 октября 2016, 00:09

      Руни уже не тот

      -1
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