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    ФИФА оснастит российские стадионы системами определения гола

    Стадионы, которые примут матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, будут оборудованы ФИФА системами для определения взятия ворот. Об этом рассказал член судейского комитета УЕФА и председатель судейского комитета РФС Николай Левников.

    «Это обязательно будет сделано. Уже в следующем году. Потом их, видимо, оставят до чемпионата мира. А перед первенством планеты установят и на всех других аренах», – сказал Левников.

    Напомним, Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.10.2016 20:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +439

      sold93 25 октября 2016, 22:07

      лучше бы их оборудовали нормальными футболистами

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