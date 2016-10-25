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    Конте: «Я не пытался унизить Моуринью»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал понять, что не хотел унизить кого-либо своим поведением в матче 9-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (4:0). Напомним, после игры Жозе Моуринью прошептал на ухо наставнику лондонского клуба следующее: «Заводить толпу надо при счете 1:0, а не при 4:0. Это унизительно».

    «Я знаю, как нужно себя вести на поле, так как был футболистом. В концовке игры фанаты «МЮ» пели песни, тогда как наши болельщики притихли. Я хотел завести их. Хотел, чтобы они поблагодарили игроков. Считаю, что это нормально.

    Я не пытался унизить Моуринью. Между нами нет конфликта. Я всех уважаю», – сказал Конте.

    Источник: Skysports

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    25.10.2016 01:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 26 октября 2016, 08:19

      Унизить не пытался, просто слегка сбил спесь.

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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 26 октября 2016, 01:43

      Конте:"Я не пытался унизить Моуриньо, поскольку в 2012 унизил Ди Маттео и победитель ЛЧ Челси вылетел из группы, не попав в плей-офф"

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