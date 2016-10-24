Полузащитник «ПСЖ» Верратти оказался недоволен заменой в матче против «Марселя»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти высказал недовольство своей заменой в матче 10-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (0:0). Игрок был заменен на 59-й минуте игры, после чего выразил недовольство решению главного тренера Унаи Эмери убрать его с поля.

«Я был плох? Он сказал, что я был плох?», – спросил Верратти у запасных и тренеров парижан.