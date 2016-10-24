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    Полузащитник «ПСЖ» Верратти оказался недоволен заменой в матче против «Марселя»

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти высказал недовольство своей заменой в матче 10-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (0:0). Игрок был заменен на 59-й минуте игры, после чего выразил недовольство решению главного тренера Унаи Эмери убрать его с поля.

    «Я был плох? Он сказал, что я был плох?», – спросил Верратти у запасных и тренеров парижан.

    Источник: Twitter

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    24.10.2016 12:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 24 октября 2016, 15:35

      Марко, нее расстраивайся... и покруче тебя ребят меняют. Вон у нас ИВЕЛИН ПОПОВ ни одного матча полностью не отыграл. Сначала тоже вроде скуксился, но потом - ничего, понял, принял... ))

      0
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 24 октября 2016, 14:12

      прочитали по губам или кто настучал

      -3
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 24 октября 2016, 13:05

      Да уж, прям главная новость дня...

      -1
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