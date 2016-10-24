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    Широков: «Слуцкий хотел, чтобы я сам отказался от сборной»

    Экс-капитан сборной России Роман Широков рассказал о своем разговоре с наставником команды Леонидом Слуцким перед стартом Евро-2016, который прошел летом во Франции.

    «Я был уверен в том, что не поеду на Евро. Причем еще за месяц до конца чемпионата. Как-то мы заехали на базу перед матчем, где обычно собирались все вместе — смотрели хоккей, футбол. Так вот, кто-то обсуждал отпуск, я к слову спросил: «Может, мне вообще билет не во Францию, а в другое место взять?». Слуцкий ответил: «А тебе не за что волноваться, ты в списке на сто процентов».

    Поверил ли я? А смысл не верить? Хотя я понимал, что не поеду, чувствовал это. За три дня до объявления списка мне уже люди сказали, что не еду на 70 процентов. В день победы над «Рубином» известили, что не еду точно.

    Как узнал о вызове? Подошел Слуцкий уже в аэропорту. Сказал: «Подумай, у меня для тебя есть вариант. Ты едешь на Евро, при этом будешь четвертым игроком на своей позиции. Но мне не нужны отрицательные эмоции. Так что решай».

    Может, его устраивало, как я в ЦСКА сижу, подсказываю там, общаюсь?! Хотя, думаю, он просто хотел, чтобы именно Широков отказался. Мол, предложение было, но последовал отказ. Я взял время на размышление, звонил семье, знакомым. Минут 40 все заняло. Все советовали ехать, я сам не хотел», – рассказал Широков.

    Напомним, сборная России не смогла выйти из группы на турнире.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.10.2016 07:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8124

      nik55 24 октября 2016, 10:50

      и правильно хотел

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