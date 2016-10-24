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    Широков: «Ждал большего от Евро»

    Бывший капитан сборной России Роман Широков считает, что провал национальной команды на Евро-2016 связан со сменой тактики перед турниром.

    «Если честно, ждал большего от Евро, но не думал, что тренер придумает такие масштабные преобразования в тактической схеме. В принципе, по тому, как играли в товарищеских матчах перед турниром, для всех здравомыслящих людей было очевидно — ничего хорошего не будет.

    Нет позиционного нападения, осмысленных переходов. Все моменты создаются так: когда кто-то ударил вперед, Дзюба или Кокора поборолись, скинули куда-то, кто-то пробил. Ничего с розыгрыша мы не создавали – и в таком случае добиться чего-то положительно почти невозможно.

    Вопрос исполнителей или стратегии? Больше стратегии, конечно. Нам другая тактика и стратегия принесла успех в первых пяти или шести матчах Слуцкого в сборной. Почему он все поменял? Надо у него спросить», – заявил Широков.

    Напомним, сборная России не смогла выйти из группы на турнире, который прошел летом во Франции.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.10.2016 06:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 24 октября 2016, 09:05

      Вот это обидели Романа.

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