Руни в Китае готовы предложить контракт на 80 миллионов

Капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни имеет выгодное финансовое предложение из Китая. Нападающий интересен клубу «Шанхай СИПГ». Китайская команда готова предложить контракт на 80 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что Руни 10 месяцев назад уже имел вариант переезда в Китай, получив соглашение с зарплатой 500 тысяч фунтов в неделю.