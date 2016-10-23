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    Руни в Китае готовы предложить контракт на 80 миллионов

    Капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни имеет выгодное финансовое предложение из Китая. Нападающий интересен клубу «Шанхай СИПГ». Китайская команда готова предложить контракт на 80 миллионов фунтов стерлингов.

    Ранее сообщалось, что Руни 10 месяцев назад уже имел вариант переезда в Китай, получив соглашение с зарплатой 500 тысяч фунтов в неделю.

    Источник: Tribalfootball

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    23.10.2016 07:24
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1460

      Mariner 3 ноября 2016, 15:09

      Не знаю... Мне кажется стоит ехать. Бабло шикарное, да и страна... Ну это не всякие там дикие Катары или африканскике страны или там Украина, Бразилия... Китай нынче вполне цивилизованная страна.

      -1
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      Рейтинг: +50

      roskaz 23 октября 2016, 13:35

      Этож за что такие бабки？ Впрочем китайцы умеют делать бизнес, они из этих потраченых 80 миллионов сделают раз в пять раз больше, лишь на одном только имени Уэйна Руни..

      0
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      Рейтинг: +64

      Dazdraper 23 октября 2016, 12:45

      Все так пишут, что нужно срочно соглашаться, как будто он сейчас на хлебе с водой сидит=)

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 23 октября 2016, 12:19

      Китай скупает всех пенсионеров... Что дальше

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 23 октября 2016, 11:03

      Соглашайся, пока не поздно

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      Рейтинг: +73

      gak71 23 октября 2016, 10:59

      Китайцы правильно делают, как ещё футбол популяризовать, а за меньшие бабки звезды не поедут.

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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 23 октября 2016, 10:46

      Так езжай пока предлагают.

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      Рейтинг: +95

      Вингер91 23 октября 2016, 10:32

      Пора, наверное. Лучше запомниться неудержимым, жадным до голов форвардом, чем стареющим сдавшим парнем с лишним весом, тормозящим атаки команды.

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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 23 октября 2016, 10:29

      что ограбили Китай ?

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      Рейтинг: +364

      neofizer 23 октября 2016, 10:21

      туда ему и дорога..

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