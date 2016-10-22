Луис Суарес: «Чтобы побеждать в таких матчах, нужно не сдаваться. Вот почему мы чемпионы»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился впечатлениями после матча девятого тура Примеры против «Валенсии» (3:2).

«Намного приятнее побеждать, когда приходится отыгрываться. Говорят, что всегда лучше выигрывать с большим преимуществом, но мы знали, что матч будет тяжелым.

Чтобы побеждать в таких матчах, нужно показывать амбиции и не сдаваться. Вот почему мы действующие чемпионы», – сказал Суарес.