Луис Суарес: «Чтобы побеждать в таких матчах, нужно не сдаваться. Вот почему мы чемпионы»

Победили потому что Мальенко вытащил вам этот матч,Бускетса должен был удалять,а первый гол не засчитывать,т.к. Суарес перекрывал обзор Алвесу!!!а в конце и вовсе показали что балерины,бутылка толпу игроков раскидала...Клоуны!!!!
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился впечатлениями после матча девятого тура Примеры против «Валенсии» (3:2).
«Намного приятнее побеждать, когда приходится отыгрываться. Говорят, что всегда лучше выигрывать с большим преимуществом, но мы знали, что матч будет тяжелым.
Чтобы побеждать в таких матчах, нужно показывать амбиции и не сдаваться. Вот почему мы действующие чемпионы», – сказал Суарес.