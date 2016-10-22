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    Луис Суарес: «Чтобы побеждать в таких матчах, нужно не сдаваться. Вот почему мы чемпионы»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился впечатлениями после матча девятого тура Примеры против «Валенсии» (3:2).

    «Намного приятнее побеждать, когда приходится отыгрываться. Говорят, что всегда лучше выигрывать с большим преимуществом, но мы знали, что матч будет тяжелым.

    Чтобы побеждать в таких матчах, нужно показывать амбиции и не сдаваться. Вот почему мы действующие чемпионы», – сказал Суарес.

    Источник: ФК «Барселона»

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    22.10.2016 23:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 22 октября 2016, 23:49

      Победили потому что Мальенко вытащил вам этот матч,Бускетса должен был удалять,а первый гол не засчитывать,т.к. Суарес перекрывал обзор Алвесу!!!а в конце и вовсе показали что балерины,бутылка толпу игроков раскидала...Клоуны!!!!

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