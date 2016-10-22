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    Каррера: «Недовольство Попова – не моя проблема»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказал мнение о недовольстве полузащитника красно-белых Ивелина Попова заменой в матче 11-го тура чемпионата России против «Урала» (1:0).

    – Когда Попов покидал поле, в эфир попала фраза, что ошибаются все, а меняют его.

    – Это не моя проблема. Я делаю замены, как лучше для команды, а не чтобы кого-нибудь обидеть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.10.2016 21:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17971

      арейская 23 октября 2016, 01:45

      Конечно, тренеру виднее, но и Ивелина понять можно, я, посмотрев весь матч, хотела бы выделить именно его, старался, а иногда и через "не могу", и коэффициент полезных действий, если по Бубнову, то по моему-же,конечно, мнению у него повыше будет...

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 23 октября 2016, 00:50

      Командой управлять конечно непросто... Недовольные всегда найдутся, но ведь и их тоже понять можно!!!
      Тонкое это дело, однако!

      -1
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 22 октября 2016, 22:54

      Каррера, ты все сделал правильно, 3 очка в копилке, а выслушивать мнения каждого недовольного-полнейший бред! Красно белые с победой!!!

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      Рейтинг: +2161

      Алекc 22 октября 2016, 22:27

      тренеру само собой виднее кого надо менять

      5
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      Рейтинг: +33561

      oyabun 22 октября 2016, 22:02

      Вот всем хорош Ивелин как игрок. И для команды очень полезен. Но язык его иногда подводит. На то тренер команде и нужен чтобы решать кому и когда играть. А если это будут решать сами игроки ~ жди беды..

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