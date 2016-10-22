Каррера: «Недовольство Попова – не моя проблема»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказал мнение о недовольстве полузащитника красно-белых Ивелина Попова заменой в матче 11-го тура чемпионата России против «Урала» (1:0).

– Когда Попов покидал поле, в эфир попала фраза, что ошибаются все, а меняют его.

– Это не моя проблема. Я делаю замены, как лучше для команды, а не чтобы кого-нибудь обидеть.