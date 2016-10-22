Каррера: «Недовольство Попова – не моя проблема»

Конечно, тренеру виднее, но и Ивелина понять можно, я, посмотрев весь матч, хотела бы выделить именно его, старался, а иногда и через "не могу", и коэффициент полезных действий, если по Бубнову, то по моему-же,конечно, мнению у него повыше будет...
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказал мнение о недовольстве полузащитника красно-белых Ивелина Попова заменой в матче 11-го тура чемпионата России против «Урала» (1:0).
– Когда Попов покидал поле, в эфир попала фраза, что ошибаются все, а меняют его.
– Это не моя проблема. Я делаю замены, как лучше для команды, а не чтобы кого-нибудь обидеть.