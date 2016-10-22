Попов: «Другие ошибаются, а меня меняют»

Ивелин просто по спортивному зол, и это отлично, значит он неравнодушен к игре! Только бы в конфликт это все не переросло...
Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов выразил недовольство своей заменой в матче 11-го тура РФПЛ против «Урала» (1:0).
«Постоянно… Другие ошибаются, а меня меняют», – сказал Попов, покидая поле.
Вместе него на 73-й минуте на поле вышел Артем Тимофеев, а Массимо Каррера встретил замененного игрока объятиями и возгласами «браво».
Добавим, что в этом сезоне Попов ни разу не сыграл полный матч за «Спартак».