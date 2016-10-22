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    Попов: «Другие ошибаются, а меня меняют»

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов выразил недовольство своей заменой в матче 11-го тура РФПЛ против «Урала» (1:0).

    «Постоянно… Другие ошибаются, а меня меняют», – сказал Попов, покидая поле.

    Вместе него на 73-й минуте на поле вышел Артем Тимофеев, а Массимо Каррера встретил замененного игрока объятиями и возгласами «браво».

    Добавим, что в этом сезоне Попов ни разу не сыграл полный матч за «Спартак».

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.10.2016 20:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 23 октября 2016, 00:53

      Ивелин просто по спортивному зол, и это отлично, значит он неравнодушен к игре! Только бы в конфликт это все не переросло...

      4
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      Рейтинг: +933

      alll-1 22 октября 2016, 22:24

      Все будет хорошо

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 22 октября 2016, 22:22

      Правильно сделал. Не отрабатывал в защите, бросал своего игрока не раз. Лентяй. Чудом не пропустили после навесов.

      4
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 22 октября 2016, 21:14

      Согласен с предыдущими комментариями. Попов способен на большее.
      В первом тайме он показал, что центральный нападающий - это не его, в подыгрыше он смотрится куда лучше.

      5
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      Рейтинг: +59

      jonikSPMSK 22 октября 2016, 21:05

      Ивелин, красава я понимаю что ты жаждешь играть, но такие слова сейчас не к месту, ты можешь лучше, намного лучше поэтому и требования к тебе не на 100% а на все 120%

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