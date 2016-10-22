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    Талисман ЧМ-2018 обзавелся собственной страницей в Twitter

    Волк Забивака, выбранный сегодняшней ночью официальным талисманом чемпионата мира-2018, обзавелся собственной страницей в социальной сети Twitter. Он поблагодарил болельщиков за поддержку, а также объяснил, зачем ему нужны очки.

    «Спасибо за вашу поддержку! Мы проведем лучший чемпионат мира! Жду всех! Во время игры надеваю стильные спортивные очки, потому что они повышают мою меткость. А еще я люблю позировать для фото!», – написал Забивака.

    Источник: Twitter

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    22.10.2016 16:04
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