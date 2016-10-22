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    Кавазашвили: «Волк выглядит привлекательно, но медведь лучше бы подошел в качестве талисмана домашнего ЧМ»

    Экс-голкипер сборной СССР и участник ЧМ-1966 Анзор Кавазашвили подчеркнул, что волк, выбранный в качестве талисмана домашнего мирового первенства, выглядит изящно и привлекательно. При этом ветеран считает, что на эту роль все-таки больше подошел бы медведь.

    «Волк выглядит привлекательно и изящно, намного лучше, чем кот и тигр-космонавт. Хотелось бы, конечно, видеть медведя, все-таки это символ России, он олицетворяет мощь нашей страны.

    Для чего талисману нужны спортивные очки? Чем-то же он должен запомниться, у каждого есть свой штрих. Может, наша сборная пока не готова к чемпионату мира на 100 процентов и поэтому волк смотрит на все в розовых очках. Но по мере готовности он их снимет.

    Понятно ли мне имя Забивака? Хорошее имя, необычное», – сказал Кавазашвили.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.10.2016 14:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 24 октября 2016, 10:52

      волки позорные

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      Рейтинг: +933

      alll-1 22 октября 2016, 15:23

      Не уклюжий медведь как раз подходит для нашей сборной

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