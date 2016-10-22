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    Сорокин: «Дроздов дал мне понять, что волк – серьезнейшее животное»

    Генеральный директор комитета «Россия-2018» Алексей Сорокин считает, что все три варианта были достойны стать талисманом предстоящего чемпионата мира. Что касается фаворита, то Сорокин отдал предпочтение Волку, который и стал победителем.

    Как заявил глава комитета, к такому выбору его подтолкнул ведущий передачи «В мире животных» Николай Дроздов.

    «Мы не отслеживали результаты голосования по его ходу. Я не следил за этим, потому что хотел, чтобы был сюрприз. В целом, все варианты талисмана были адекватные и симпатичные, но когда я послушал Николая Николаевича Дроздова, который буквально недавно стал послом чемпионата мира, я понял, что волк – серьезнейшее животное. Семейное, спокойное, одна волчица у него – все в дом», – сказал Сорокин в эфире передачи «Все на матч».

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2016 08:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7750

      mihail200606 22 октября 2016, 10:56

      А ты ж не знал что серьезное... Думал, типа большой тушкан?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 22 октября 2016, 09:00

      хм

      -1
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