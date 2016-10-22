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    Анчелотти: «Действительно, Алонсо медлителен, но и я был таким»

    Наставник «Баварии» Карло Анчелотти признал, что хавбеку его команды Хаби Алонсо не хватает скорости. При этом итальянский специалист не согласился с мнением, что медлительность испанца наносит ущерб игре команды.

    «Действительно, Алонсо медлителен на поле. Но и я был таким. Главное, чтобы футболист быстро обращался с мячом, мог играть в комбинационный футбол. А в этом он является одним из лучших игроков мира. Я доверяю Алонсо как игроку и человеку», – приводит слова итальянца tz.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2016 08:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +26

      World_football 22 октября 2016, 10:54

      Хороший игрок алонсо

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