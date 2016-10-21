Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Пранделли: «Перед игрой с «Барселоной» буду спать крепко, ведь Месси все равно не остановить»

    Главный тренер «Валенсии» Чезаре Пранделли накануне матча девятого тура Примеры против «Барселоны» заявил, что не существует способа остановить Лионеля Месси.

    «Я буду очень крепко спать, потому что все равно не существует формулы, способной остановить Месси. Он изумителен.

    Месси – это футбольная фантпзия. Он тот, кем мечтает быть каждый ребенок. Это живое доказательство того, что если у тебя есть характер, устремления и талант, ты можешь творить историю. Все дети мира хотят быть Месси, и я буду рад встретиться с ним.

    Мы должны будем сохранять концентрацию и тактическую организованность на протяжении всей игры. После каждой потери мяча нужно будет быстро прессинговать.

    Каждый раз, играя против «Барселоны», знаешь, что тебя ждут проблемы. Но в определенные моменты мы должны будем знать, как доставить проблемы им», – сказал Пранделли.

    Матч «Валенсия» – «Барселона» состоится в субботу, 22 октября. Начало – в 17:15 по московскому времени.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2016 22:13
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 22 октября 2016, 00:04

      Да

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11