Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Энрике: «Валенсия» может быть зла на Алькасера, но так часто бывает»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике накануне матча девятого тура Примеры против «Валенсии» поделился мнением о том, как валенсийцы примут Пако Алькасера, который минувшим летом перешел в стан каталонцев.

    «Валенсия» может быть зла на Пако Алькасера, но подобные истории всегда происходили и всегда будут. Больше мне нечего сказать на эту тему.

    Пришло время сосредоточиться на чемпионате, и мы должны улучшить свою игру, потому что у нас осталось мало прав на ошибки.

    Эта «Валенсия» – неизвестная команда. Мы знаем, что Пранделли любит начинать движение с оборонительных позиций, но это будет игра из тех, о которых мало что знаешь до стартового свистка», – сказал Энрике.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2016 21:32
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      SANY/S 21 октября 2016, 22:30

      Вообще не понимаю зачем его купили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 21 октября 2016, 21:43

      Вообще не понимаю зачем его купили... оставили бы халиловича так нравился его стил...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11