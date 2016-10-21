Моуринью: «Меня не стереть из истории «Челси». Фаны не хотели моего увольнения, но у них нет власти»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии матча девятого тура АПЛ против «Челси» поделился воспоминаниями о своей работе в лондонском клубе.

«Когда я ухожу из клуба, где в разное время выигрывал титулы и радовал фанатов, то испытываю чувство хорошо проделанной работы.

Я не думаю, что «Челси» хочет стереть меня из своей истории, но даже если бы они и хотели, то это было бы невозможно. Этот клуб является частью и моей истории тоже. Никаких плохих чувств.

Владелец решил уволить меня, а у фанатов нет власти. День за днем, матч за матчем они показывали, что хотят видеть меня с командой, но в таких клубах, как «Челси», у фанов нет власти.

В некоторых клубах – особенно в латинских странах – формат предполагает, что у болельщиков есть реальная власть воздействовать на президента и владельцев, но здесь не так. Так что мистер Абрамович решил уволить меня, но я ушел без единого плохого слова о клубе», – сказал Моуринью.