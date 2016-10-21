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    Жулиано вызван в сборную Бразилии на матчи с Аргентиной и Перу

    Главный тренер сборной Бразилии Тите определился со списком игроков, которые смогут принять участие в предстоящих отборочных матчах к ЧМ-2018 против Аргентины и Перу.

    Стоит отметить, что в заявку национальной команды в очередной раз попал полузащитник «Зенита» Жулиано.

    Вратари: Алисон («Рома»), Алекс Сантана («Фламенго»), Вевертон («Атлетико Паранаэнсе»).

    Защитники: Миранда («Интер»), Маркиньос, Тиаго Силва («ПСЖ»), Жил («Шаньдун Лунэн»), Даниэль Алвес («Ювентус»), Фагнер («Коринтианс»), Марсело («Реал»), Филипе Луис («Атлетико»), Родриго Кайо («Сан-Паулу»).

    Полузащитники: Каземиро («Реал»), Жулиано («Зенит»), Ренато Аугусто («Бейцзин Гуоань»), Паулиньо («Гуанчжоу»), Виллиан («Челси»), Фернандиньо («Манчестер Сити»), Лукас Лима («Сантос»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»).

    Нападающие: Неймар («Барселона»), Дуглас Коста («Бавария»), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»).

    Источник: Globo

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    21.10.2016 16:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 октября 2016, 18:52

      Китайская делегация в составе бразилов явно лишняя... А Жулиано вызвали по делу, игрок очень высокого уровня

      0
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 21 октября 2016, 18:00

      Вполне заслуженно обязан в стартовый состав играть

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 21 октября 2016, 17:18

      молодец - заслуженно...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 21 октября 2016, 16:59

      Защитник «Спартака» Маурисио хочет выступать за сборную России

      "А на сегодняшний день это очень сложно, так как я играю в российском чемпионате, и для бразильских тренеров становится трудно следить за мной."

      -1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > Chesn0k 21 октября 2016, 17:44

      Я тоже обратил на это внимание, так и Халк вызывался из России.Поэтому Маурисио лошара)

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