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    «Интер» готов арендовать опытного защитника «Манчестер Сити»

    Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета продолжает оставаться под прицелом скаутов «Интера». Он мог перебраться в Милан прошлым летом, но сделка не была завершена. Теперь итальянцы готовы арендовать 31-летнего футболиста в ближайшее январское трансферное окно, а по окончании сезона – заполучить на правах свободного агента.

    Представители «Интера» уже вступили в переговоры с Сабалетой в Барселоне, где «Сити» встречался с каталонцами в рамках Лиги чемпионов (0:4).

    Источник: Goal.com

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    21.10.2016 07:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 21 октября 2016, 11:53

      Для Интера нормально. У них всегда возрастные защитники нормально играют, а МС всегда делает упор на омоложение, так что выгодно будет всем.

      0
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      Рейтинг: +7

      Серж Шиман 21 октября 2016, 08:48

      отпустят

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 21 октября 2016, 08:18

      Сабалета основной игрок, его не отпустят.

      -2
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