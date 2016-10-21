«Интер» готов арендовать опытного защитника «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета продолжает оставаться под прицелом скаутов «Интера». Он мог перебраться в Милан прошлым летом, но сделка не была завершена. Теперь итальянцы готовы арендовать 31-летнего футболиста в ближайшее январское трансферное окно, а по окончании сезона – заполучить на правах свободного агента.

Представители «Интера» уже вступили в переговоры с Сабалетой в Барселоне, где «Сити» встречался с каталонцами в рамках Лиги чемпионов (0:4).