«Челси» включился в борьбу за вратаря «Торино»

«Челси» включился в борьбу за голкипера «Торино» Джо Харта, сообщает The Sun. Возвращение футболиста в Англию может состояться летом 2017 года. Сейчас Харт выступает за «Торино» на правах аренды, а все права на него принадлежат «Манчестер Сити». Соглашение с итальянским клубом рассчитано до окончания нынешнего сезона.

Напомним, ранее говорилось о заинтересованности в услугах Харта со стороны «Эвертона» и «Сандерленда».