Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Челси» включился в борьбу за вратаря «Торино»

    «Челси» включился в борьбу за голкипера «Торино» Джо Харта, сообщает The Sun. Возвращение футболиста в Англию может состояться летом 2017 года. Сейчас Харт выступает за «Торино» на правах аренды, а все права на него принадлежат «Манчестер Сити». Соглашение с итальянским клубом рассчитано до окончания нынешнего сезона.

    Напомним, ранее говорилось о заинтересованности в услугах Харта со стороны «Эвертона» и «Сандерленда».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2016 06:53
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 21 октября 2016, 09:34

      Я конечно не считаю Харта таким уж плохим вратарем, но все-же он не уровень амбиций Челси

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      GladiaGOL 21 октября 2016, 09:22

      Куртуа в Реал, Харт в Челси

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      frickmaster 21 октября 2016, 07:23

      зачем?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11