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    Лига Европы. «МЮ» обыграл «Фенербахче» благодаря дублю Погба, «Заря» уступила «Фейеноорду»

    В матче 3-го тура группы А Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» у себя дома разгромил «Фенербахче» – 4:1. Дубль в составе победителей на свой счет записал Поль Погба.

    В другой встрече «Заря» в гостях не устояла под натиском «Фейеноорда», уступив со счетом 0:1.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа A. 3-й тур

    Манчестер Юнайтед (Англия) – Фенербахче (Турция) – 4:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Погба, 31 (с пенальти); 2:0 – Марсьяль, 34 (с пенальти); 3:0 – Погба, 45; 4:0 – Лингард, 48; 4:1 – ван Перси, 83.

    Фейеноорд (Голландия) – Заря (Украина) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Йоргенсен, 55.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2016 00:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +367

      gigs84 21 октября 2016, 14:50

      Офигенски!

      0
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      Рейтинг: +71

      Ден61 21 октября 2016, 01:04

      нормально.

      1
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 21 октября 2016, 00:26

      а жаль

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