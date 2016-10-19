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    В первом тайме матча против «Манчестер Сити» «Барселона» потеряла двоих защитников

    В эти минуты проходит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барелоной» и «Манчестер Сити».

    В первом тайме каталонцы были вынуждены провести две замены, потеряв защитников Жорди Альбу и Жерара Пике.

    Альба повредил бедро, и на десятой минуте вместо него на поле вышел Люка Динь.

    Что касается Пике, то он пострадал в столкновении с Давидом Силвой на 39-й минуте, и его заменил Жереми Матье.

    Источник: Goal.com

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    19.10.2016 23:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25035

      bset 20 октября 2016, 00:47

      Манчестер Сити всегда вывозил за счет грубости и выноса соперника. Один толчок в лицо Еременко в матче с ЦСКА чего стоит.

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      Рейтинг: +10

      Victor09 20 октября 2016, 00:16

      Ниче страшного.. Подлечим их.. Брусничный лист приложим

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