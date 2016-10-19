В первом тайме матча против «Манчестер Сити» «Барселона» потеряла двоих защитников

Манчестер Сити всегда вывозил за счет грубости и выноса соперника. Один толчок в лицо Еременко в матче с ЦСКА чего стоит.
В эти минуты проходит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барелоной» и «Манчестер Сити».
В первом тайме каталонцы были вынуждены провести две замены, потеряв защитников Жорди Альбу и Жерара Пике.
Альба повредил бедро, и на десятой минуте вместо него на поле вышел Люка Динь.
Что касается Пике, то он пострадал в столкновении с Давидом Силвой на 39-й минуте, и его заменил Жереми Матье.