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  • Гризманн: «Не чувствую себя на одном уровне в Месси и Роналду. Мне нужны трофеи»

Гризманн: «Не чувствую себя на одном уровне в Месси и Роналду. Мне нужны трофеи»

19 октября 2016, 20:17
1

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал высказывание Диего Симеоне, заявившего, что французский футболист выйдет на уровень Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Я не чувствую себя на одном уровне с ними. Мне нужны трофеи, чтобы сравняться с Месси и Роналду. Я изо всех постараюсь помочь клубу и сборной добиться их.

Я почувствовал настоящую гордость, когда Симеоне сказал, что я достигну уровня Месси и Роналду. Я всегда готов на все ради него, он меня мотивирует. Я рад, что мой тренер думает так», – сказал Гризманн.

Источник: Goal.com
Казахстан. Премьер-Лига Атлетико Месси Лионель Роналду Криштиану Гризманн Антуан
Комментарии (1)
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JI e x a
1476906542
Т.е. в Месси и Роналду не чувствует, а в ком тогда чувствует?)
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