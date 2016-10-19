Гризманн: «Не чувствую себя на одном уровне в Месси и Роналду. Мне нужны трофеи»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал высказывание Диего Симеоне, заявившего, что французский футболист выйдет на уровень Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Я не чувствую себя на одном уровне с ними. Мне нужны трофеи, чтобы сравняться с Месси и Роналду. Я изо всех постараюсь помочь клубу и сборной добиться их.

Я почувствовал настоящую гордость, когда Симеоне сказал, что я достигну уровня Месси и Роналду. Я всегда готов на все ради него, он меня мотивирует. Я рад, что мой тренер думает так», – сказал Гризманн.