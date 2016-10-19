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    Прюдомм: «Брюгге» показал хороший футбол»

    Главный тренер «Брюгге» Мишель Прюдомм не теряет оптимизма после проигранного матча «Порту» на своем поле.

    «Учитывая тот состав, которым мы располагали перед этой встречей, мы показали хороший футбол. У нас был план на эту встречу, а проблемой стало то, что не забили второй мяч. Хотя несколько раз у нас была такая возможность.

    В гостях матч получится сложнее. Но мы должны сделать все возможное для достижения положительного результата. Еще три игры впереди. Надеюсь, нам помогут игроки, которые на подходе из лазарета», – заявил Прюдомм.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» – «Порту» закончился со счетом 1:2.

    Источник: AS

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    19.10.2016 08:45
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