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    Льорис: «Тоттенхэм» должен был забивать еще в первом тайме»

    Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис отметил после встречи в Лиге чемпионов с «Байером» момент, в котором он смог выстоять против удара Хавьера Эрнандеса.

    «В моменте с атакой Хавьера Эрнандеса удача была на моей стороне. Этот эпизод можно назвать ключевым в этой встрече, но не единственным. На мой взгляд, мы должны были забивать еще в первом тайме, тогда весь ход матча был бы другим», – приводит слова Ллориса ВВС.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» – «Тоттенхэм» закончился со счетом 0:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2016 06:45
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