Источник: Еременко отстранен из-за наркотиков

А не снимут ли ЦСКА от участия в еврокубках? Очередной позор для страны от этой трусливой, убогой команды, проповедующей анти футбол.
Причиной отстранения полузащитника ЦСКА Романа Еременко от футбола стало употребление наркотических веществ. Об этом сообщает журнал «Интересант».
«Еременко провалил допинг-тест после матча ЦСКА в Лиге чемпионов с немецким «Байером». Тест показал присутствие в организме игрока наркотического препарата. По слухам, речь может идти о кокаине.
В данный момент юристы ЦСКА общаются с УЕФА относительно сроков возможной дисквалификации игрока. В случае если проба «Б» окажется положительной, 29-летний Еременко рискует завершить карьеру досрочно. За употребление наркотиков футболисты обычно дисквалифицируются сроком до двух лет», – утверждает издание.
Напомним, футболист отстранен на 30 дней, а его агент Марко Трабукки заявил, что Еременко не принимал ничего, что помогло бы «играть лучше и бегать быстрее».