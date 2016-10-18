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    Источник: Еременко отстранен из-за наркотиков

    Причиной отстранения полузащитника ЦСКА Романа Еременко от футбола стало употребление наркотических веществ. Об этом сообщает журнал «Интересант».

    «Еременко провалил допинг-тест после матча ЦСКА в Лиге чемпионов с немецким «Байером». Тест показал присутствие в организме игрока наркотического препарата. По слухам, речь может идти о кокаине.

    В данный момент юристы ЦСКА общаются с УЕФА относительно сроков возможной дисквалификации игрока. В случае если проба «Б» окажется положительной, 29-летний Еременко рискует завершить карьеру досрочно. За употребление наркотиков футболисты обычно дисквалифицируются сроком до двух лет», – утверждает издание.

    Напомним, футболист отстранен на 30 дней, а его агент Марко Трабукки заявил, что Еременко не принимал ничего, что помогло бы «играть лучше и бегать быстрее».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2016 23:00
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 20 октября 2016, 19:50

      А не снимут ли ЦСКА от участия в еврокубках? Очередной позор для страны от этой трусливой, убогой команды, проповедующей анти футбол.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 октября 2016, 16:27

      И какую цену готов уплатить Гинер за чистую пробу Б?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +350

      zadira56 19 октября 2016, 14:07

      И чего ему не хватало?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +590

      zenitforever2015 19 октября 2016, 12:51

      Папу жалко.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 19 октября 2016, 11:55

      Да надо обдолбыша гнать в толерастию, пусть там хоть удолбитца.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +232

      hofman 19 октября 2016, 10:59

      Жена мамаева угостила)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 19 октября 2016, 09:02

      Главное, чтобы он герыч под гимн России не нюхал, иначе будет скандал.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 19 октября 2016, 07:07

      ну все снимаем с ЦСКА все очки где забивал или ассестировал Ерема, забираем золотые медали) кокаинщик херов

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +590

      zenitforever2015 > Obojaemiy 19 октября 2016, 12:56

      В 4 туре Зенит - ЦСКА 3:0 !

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 19 октября 2016, 06:40

      Прям как Марадона в 94-м ............

      2
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 19 октября 2016, 04:36

      Тень брошена на наше футбольное сообщество. Ерёменко хоть и гражданин Финляндии, но играл у нас. А у нас впереди ЧМ-2018, а позади мельдоний. Здесь не хватало только наркоты.
      Не нравиться мне эта мышиная возня.

      1
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > +50/-50 19 октября 2016, 09:18

      Эту тень , ещё Титов из Спартака бросил , и на командного доктора сам всё и свалил...........типа он не приделах.

      -2
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