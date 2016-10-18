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    Гвардиола определился с заявкой на матч против «Барселоны»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола определился с игроками, которые отправятся на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны». Наставник будет делать ставку на 21 футболиста.

    Вратари: Браво, Кабальеро, Ганн.

    Защитники: Компани, Сабалета, Коларов, Клиши, Стоунс, Маффео, Отаменди.

    Полузащитники: Фернандо, Гюндоган, Х. Навас, Де Брюйне, Сане, Д. Силва, Фернандиньо, Стерлинг.

    Нападающие: Нолито, Агуэро, Ихеначо.

    Матч «Барселона» – «Манчестер Сити» состоится 19 октября в 21:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    18.10.2016 18:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 18 октября 2016, 18:40

      Мс не везет с барсой часто на них нарываются

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