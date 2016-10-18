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    Стадиону «Зенит» потребовалось дополнительное оборудование стоимостью 3 миллиарда рублей

    Для строительства спортивного стадиона «Зенит-Арена» компания «Метройстрой» планирует закупить дополнительное оборудование на сумму три миллиарда рублей, передает «Федеральное агентство новостей». По словам нового генерального подрядчика, на стадионе запроектировано более 100 инженерных систем различного назначения.

    В эти системы входят различные установки — от водопровода и вентиляции до систем пожарной безопасности и звукоусиления арены. В августе сообщалось, что «Метрострой» взял в кредит 600 миллионов на закупку оборудования.

    Отметим, что в ноябре подрядчик приступит к отделочным работам.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2016 13:00
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 18 октября 2016, 19:48

      пусть эти воры совесть в кредит возьмут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      КАРАТ 18 октября 2016, 18:42

      Без коментов... Надоело уже...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 октября 2016, 18:25

      Ахахах, кто бы сомневался, ага, и не в последний раз.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Sergh4 18 октября 2016, 18:22

      Твою же мать! Хоть бы одного посадили!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Sergh4 18 октября 2016, 18:26

      Питерские своих не бросают, ага.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 18 октября 2016, 18:00

      дороговатое пристанище для бомжей получается.... слишком уж. всего то для бомжей ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 18 октября 2016, 17:54

      Метрострою надо поработать по специальности: проделать тоннель вглубь Земли-в Ад и свалить туда бульдозером всю питерскую мафию.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4938

      polt 18 октября 2016, 17:52

      До окончания стройки века еще не раз потребуются доп.вливания.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 18 октября 2016, 17:06

      Нужен новый насос по перекачке бюджетных средств.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4475

      Snek 18 октября 2016, 16:35

      снесите нахуй уже этот стадион, вместо него краснодарский в заявку подайте.

      11
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Snek 18 октября 2016, 18:27

      Снести окажется дороже, ага.

      1
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      Рейтинг: +183

      бочаров 18 октября 2016, 16:30

      стыдно и обидно как Матушку Россию чистят крахаборы ... нет на ВАС дядя Сталина.

      3
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