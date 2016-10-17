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    Пойет: «Если в поражении от «Реала» и есть виноватый, то это я»

    Главный тренер «Бетиса» Густаво Пойет заявил, что считается себя виноватым в поражении от мадридского «Реала» в матче 8-го тура чемпионата Испании. Напомним, что андалусийский клуб уступил на своем поле со счетом 1:6.

    «Если в поражении от «Реала» и есть виноватый, то это я. Не так я представлял себе развитие этого матча. Перед матчем для нас не было оправданий в случае поражения. И сейчас я не собираюсь искать оправдания. Команду тренирую я, так что я и несу ответственность за результат. Очень сложно анализировать случившееся и находить для этого анализа слова», — сказал он.

    Источник: Marca

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    17.10.2016 08:12
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 17 октября 2016, 08:55

      Ещё ответка будет, не расстраивайся!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 17 октября 2016, 08:40

      С ним все хорошо?

      -2
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