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    Конте: «Нынешняя система игры «Челси» подходит для имеющегося состава»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте остался доволен действиями своих игроков в победном матче восьмого тура АПЛ с «Лестером» (3:0). По словам специалиста, он применяет ту систему игры, которая наиболее подходит для существующего состава.

    «Это была хорошая игра. Я с самого начала просил игроков действовать интенсивно и стараться делать то, что мы делаем на тренировках. На неделе мы немало потрудились над приданием нашей игре компактности. Действующая система игры подходит для нынешнего состава. Тренер – словно портной, в его обязанности входит подобрать для команды самый лучший костюм», – сказал Конте.

    Источник: BBC

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    15.10.2016 17:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +806

      тигрик 16 октября 2016, 18:44

      приятно было смотреть игру. спасибо!

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