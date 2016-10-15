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    Конте: «Пытаюсь выяснить, кто делал ставки на мое увольнение»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте отметил, что его не беспокоят слухи о возможной отставке. По словам специалиста, у него прекрасные отношения с руководством синих. Также итальянский наставник сказал, что хотел бы выяснить, кто делал ставки на его увольнение в букмекерских конторах.

    «Пытаюсь выяснить, кто делал ставки на мое увольнение, но это вовсе не легко. Трудно говорить о сложившейся ситуации, так как все мои мысли связаны с работой, я думаю только о дальнейшем прогрессе команды. У меня хорошие отношения с руководством. Мы упорно работаем над улучшением ситуации и пытаемся построить что-то важное для настоящего и будущего», – сказал Конте.

    По прошествии семи туров АПЛ «Челси» располагается на седьмом месте в таблице, отставая от лидера на пять очков. Сегодня лондонцам предстоит сыграть с «Лестером» в матче восьмого тура. Встреча начнется в 14:30 мск.

    Источник: BBC

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    15.10.2016 12:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +992

      опус 2 15 октября 2016, 16:31

      Явно Диего Коста сделал одну ставку !

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