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    «Новые известия»: Канделаки покинет «Матч ТВ»

    Генеральный продюсер и заместитель генерального директора редакции спортивного холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки может сменить место работы в ближайшее время. Помимо Канделаки канал может покинуть и ее заместитель Наталья Билан. Отмечается, что Канделаки и Билан «выполнили возложенные на них функции».

    Тина Канделаки с середины 2015 года была в числе организаторов «Матч ТВ» — первого российского федерального спортивного телеканала, который начал вещание 1 ноября 2015 года. Телеканал создан в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

    Ранее появилась информация о том, что кандидатура Канделаки была выдвинута на пост вице-премьера правительства России по спорту.

    Источник: «Новые известия»

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    14.10.2016 18:08
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +265

      Himik007 15 октября 2016, 00:16

      Я чет вообще не понемаю Канделаки-спорт где логика???

      1
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      Рейтинг: +87

      Polilux 14 октября 2016, 21:52

      Генеральный продюсер и заместитель генерального директора редакции спортивного холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки может сменить место работы в ближайшее время на Ленинградское шоссе ! Конкуренция ожидаема ! Ну а спортивные каналы начнут оживать снова. Кому свечку поставить ?

      1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 14 октября 2016, 21:06

      может какого адекватного назначат... тогда и Стогниенко вернется.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Жак Ширак Обама 14 октября 2016, 22:07

      жаль...

      0
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      Рейтинг: +331

      NapaS 14 октября 2016, 21:05

      Это безусловно только плюс.

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 14 октября 2016, 20:49

      Лично я не в обиде. Помню те времена,когда показывали 1 матч в неделю. А сейчас сижу смотрю сколько хочу. А хочу я смотреть ЦСКА+ центральные матчи. Лучше стало. Спасибо Тина..

      0
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      Рейтинг: +73

      тигр 102 14 октября 2016, 20:33

      Досвидули!!!

      0
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      Рейтинг: +6138

      subbotaspartak 14 октября 2016, 20:20

      А меня берёт злость!
      Кому помешала эта благородная кость?
      Всем бестолковым шлюхам портовым:
      Гвоздь...

      -1
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 14 октября 2016, 19:59

      НУ ТЫ СВОЙ УРОВЕНЬ УЖЕ ПОКАЗАЛ......

      -1
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      Рейтинг: +62

      ivan941 14 октября 2016, 19:56

      что уходит с мачт тв хорошо хоть нормальный канал станет, но спорту тогда хана

      2
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 14 октября 2016, 19:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ВАМ БЫ ВСЕМ ПАХАТЬ КАК ОНА...А НЕ ЗАВИДОВАТЬ. ЭТА БАБА СЕБЕ ДОРОГУ НЕ ЧЕРЕЗ ПОСТЕЛЬ ПРОБИЛА

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