Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Зидан стал послом гостеприимства в Санкт-Петербурге

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан стал послом гостеприимства в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал глава городского комитета оп туризму Андрей Мушкарев.

    «Мы запускаем программу, по которой будем приглашать известных спортсменов, музыкантов, артистов и так далее, через которых весь мир узнает, что к нам можно приехать», – приводит слова Мушкарева Welcome2018.

    Также он отметил, что до Нового года власти города намерены привлечь до десяти послов гостеприимства.

    Напомним, недавно Зидан с супругой провели в Санкт-Петербурге два дня.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.10.2016 22:45
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 14 октября 2016, 08:12

      Мутко уже эту должность приметил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 14 октября 2016, 04:08

      Шикарная должность!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 13 октября 2016, 23:16

      Ах вот он зачем приезжал в Питер

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11