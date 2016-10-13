В Ростове-на-Дону собралась очередь из 400 человек за билетами на матч «Ростов» – «Атлетико»

В Ростове-на-Дону небывалый ажиотаж вокруг продажи билетов на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» – «Атлетико».

Как сообщает источник, люди занимали очередь с пятого часа утра. С первых минут создания очереди в ней уже стояло около 70 человек. Уже спустя час здесь собралось больше 200 поклонников футбола, а в 9 часов утра в очереди было 400 человек.

Напомним, что матч «Ростов» – «Атлетико» состоится 19 октября.