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    В Ростове-на-Дону собралась очередь из 400 человек за билетами на матч «Ростов» – «Атлетико»

    В Ростове-на-Дону небывалый ажиотаж вокруг продажи билетов на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ростов»«Атлетико».

    Как сообщает источник, люди занимали очередь с пятого часа утра. С первых минут создания очереди в ней уже стояло около 70 человек. Уже спустя час здесь собралось больше 200 поклонников футбола, а в 9 часов утра в очереди было 400 человек.

    Напомним, что матч «Ростов» – «Атлетико» состоится 19 октября.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.10.2016 09:49
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 14 октября 2016, 12:55

      Будут играть 2 автобусных клуба! Игра обещает быть скучнейшей..........

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 октября 2016, 13:09

      Кассир наверное только один на весь стадион, вот и очередь)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > a-rakhmatov 13 октября 2016, 14:45

      И тот до сих пор на обеде)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +6

      Duken > a-rakhmatov 13 октября 2016, 18:06

      Единственный кассир тётя Клава приходит с утра,видит эту очередь и...

      0
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 13 октября 2016, 12:39

      Очередь за билетами Краснодар-Шальке составляла 200 метров.

      -3
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      Рейтинг: -45

      stream15 13 октября 2016, 12:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Около семи мячей Атлетико втюхает Ростову, за это стоит заплатить.

      -4
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 13 октября 2016, 11:47

      перекупщики. потом людям втюхивать будут втридорога

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 октября 2016, 11:43

      Вот и Ростов посмотрит хороший футбол Атлетико

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > vladimir-7 13 октября 2016, 14:04

      обе команды играют на контратаках и жестко в обороне

      0
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      Рейтинг: +1537

      zarsm 13 октября 2016, 11:43

      Некоторые спали ночью в машинах около касс)

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 13 октября 2016, 11:27

      Жуть

      -1
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 13 октября 2016, 11:05

      Счастливые люди, никто не работает до обеда)))

      0
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 13 октября 2016, 11:04

      Атлетiко пы*да!!!

      -2
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