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    Сорокин: «ФИФА довольна ходом подготовки к чемпионату мира-2018»

    Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин подчеркнул, что ФИФА еще не определилась с форматом комитета по подготовке к чемпионату мира в России на следующий год. Также он отметил, что в организации остались довольны ходом подготовки к мировому первенству.

    «Судя по всему, сегодня в Цюрихе было последнее заседание комитета в его нынешнем виде. В каком виде он будет работать дальше и когда определится новый формат, пока сказать сложно.

    В целом комитет прошел в обычном порядке. Я доложил о ходе строительства стадионов и ряде других вопросов – в частности, о ходе подготовки к жеребьевке Кубка конфедераций, мероприятиям по выбору талисмана. В ФИФА остались удовлетворены ходом подготовки к чемпионату», – сказал Сорокин.

    Источник: ТАСС

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    12.10.2016 23:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      Воффка 13 октября 2016, 15:18

      Ну немцы хорошие организаторы,чемпионат мира 2018 в Германии пройдёт отлично!)

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