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    УЕФА не удовлетворил апелляцию «Легии» на решение о проведении матча с «Реалом» при пустых трибунах

    По информации еurosport.onet.pl, УЕФА отказал «Легии» в удовлетворении апелляции на решение о проведении поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» при пустых трибунах.

    В конце сентября клуб из Варшавы был наказан за неприемлемое поведение фанатов в игре первого тура против дортмундской «Боруссии» (0:6). Поляки подали апелляцию по поводу данного вердикта, но УЕФА ее отклонил. Это значит, что первоначальное решение остается в силе и встреча с мадридцами второго ноября состоится без зрителей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2016 19:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100

      Partizanmett 13 октября 2016, 10:06

      Жаль, кроме поддержки фанатов Легии нечего показать Реалу.

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