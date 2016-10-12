Наставник сборной Китая подал в отставку после поражения от Узбекистана

Главный тренер сборной Китая Гао Хунбо решил покинуть свой пост после поражения от Узбекистана в матче квалификации чемпионата мира-2018, который завершился со счетом 0:2.

«Я переговорил с руководителями китайской ассоциации футбола еще перед матчем. Мы пришли к соглашению, что, если команда не сможет добиться положительного результата в этой встрече, то я покину свой пост», – заявил Хунбо.

Стоит отметить, что сборная Китая на третьем этапе отбора набрала лишь одно очко в четырех играх и замыкает турнирную таблицу группы А. Хунбо пришел в сборную Китая в феврале 2016 года.