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    Мама Суареса: «Когда Луис сказал, что едет в Голландию, я заплакала»

    Мама нападающего «Барселоны» Луиса Суареса Сандра Диас рассказала, как она восприняла переезд сына в Европу.

    «Однажды я позвонила ему, и он сказал, что встречался с голландцами. Я не могла в это поверить. Спросила: «Ты меня разыгрываешь?». Он шутник, и я подумала, что это несерьезно.

    Но позже, когда я была в больнице, где рожала моя дочь, он позвонил и сказал: «В понедельник я улетаю в Голландию». Вот так. Я пошла домой и долго плакала, думая о том, что ему всего 19 лет», – сказала Сандра Диас.

    Добавим, что Луис Суарес перебрался из уругвайского «Насьоналя» в голландский «Гронинген» в 2006 году.

    Источник: Sport.es

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    11.10.2016 23:00
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