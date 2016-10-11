Отбор на ЧМ-2018. Саудовская Аравия разгромила ОАЭ и возглавила свою группу

В матче четвертого тура группового этапа отбора на ЧМ-2018 в азиатской зоне сборная Саудовской Аравии благодаря голам Фахада Аль-Муваллада, Навафа Аль-Абида и ЯхииАль-Шехри обыграла команду ОАЭ – 3:0.

Эта победа вывела Саудовскую Аравию на первое место в группе, позволив на два балла опередить команду Австралии. ОАЭ остались на четвертой позиции.

ЧМ-2018. Отборочный раунд. Групповой этап. Азия. Группа B. 4-й тур

Саудовская Аравия – ОАЭ – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Аль-Муваллад, 73; 2:0 – Аль-Абид, 79; 3:0 – Аль-Шехри, 90.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Азия)