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    «Шинник» готов начать погашать долги по зарплатам

    В руководстве «Шинника» заверили, что в ближайшие дни клуб начнет погашать задолженности перед игроками команды.

    «Мы находимся в стадии ожидания, на следующей неделе уже должны начать работу по этому вопросу. К своим обязанностям приступил заместитель губернатора Ярославской области Костин Виктор Геннадьевич, который будет курировать спорт. Два года назад он уже курировал эти вопросы, поэтому работа ему знакома. Сегодня мы с Костиным встречались, и он обещал заняться вплотную всеми нашими проблемами. В ближайшее время «Шинник» начнет погашать долги по зарплатам»,– заявил генеральный директор «Шинника» Валерий Фролов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.10.2016 18:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33715

      zra78 12 октября 2016, 00:47

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